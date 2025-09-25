Armata israeliană detectează lansarea unei rachete din Yemen și activează sistemele de apărare

Armata israeliană a anunțat că a identificat o rachetă trasă din Yemen, declanșând sirene de alertă în mai multe regiuni ale țării, potrivit Al Jazeera.

Forțele de apărare au precizat că sistemele antirachetă au fost activate pentru a urmări și intercepta proiectilul.

Incidentul are loc la câteva ore după ce Israelul a efectuat atacuri aeriene masive asupra capitalei yemenite Sanaa.

Autoritățile locale au raportat că raidurile au provocat cel puțin doi morți și 48 de răniți.

Până în acest moment, armata israeliană nu a oferit detalii suplimentare despre eventuale pagube sau victime pe teritoriul Israelului.