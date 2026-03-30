Arme, nu bogăție: Cum s-a schimbat obiectivul principal al atragerii de noi membri în UE

Timp de decenii, aderarea la UE a însemnat acces la piețe mai bogate și fonduri europene. Fostele țări comuniste au intrat în bloc cu speranța că nivelul de trai va crește rapid.

Acum contextul s-a schimbat radical. Invazia Rusiei în Ucraina și revenirea lui Trump la Casa Albă au transformat securitatea în principalul argument pentru aderare.

Patru diplomați, trei oficiali UE și doi oficiali naționali au declarat anonim pentru Politico că Trump a împins mai multe state spre Bruxelles. Tarifele impuse Europei, acuzația că UE grăbește „ștergerea civilizațională” și amenințarea asupra Groenlandei au accelerat această tendință.

Islanda, prima la rând

Islanda pare să fie prima care va face pasul. Reykjavík accelerează calendarul pentru un referendum privind reluarea negocierilor de aderare.

„Am fi mai puternici într-un grup mai mare, alături de țări cu viziuni similare”, a declarat ministrul de externe islandez Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir pentru Politico. Ea a precizat că atracția aderării vizează atât apărarea, cât și securitatea economică.

Norvegia, care a respins aderarea prin referendum în 1994, înregistrează acum o creștere a taberei „da”. „Nu este un moment bun să fii pe cont propriu”, a spus un oficial norvegian. „Trump schimbă totul.”

Bogații vs. săracii: o extindere cu două viteze

Pentru membrii actuali, acceptarea unor țări prospere este mult mai atractivă decât primirea unor state mai sărace. Islanda și Norvegia se află de obicei în top 10 mondial după PIB pe cap de locuitor. Muntenegru abia intră în top 100, iar Ucraina este prognozată pe locul 132 în 2026.

Toți cei 13 membri intrați în UE din 2004 primesc în continuare mai mult decât contribuie la bugetul comun. Același lucru s-ar întâmpla cu majoritatea candidaților actuali.

Un diplomat citat de Politico a rezumat reticența față de extinderea spre est: „Nu vrem o altă Ungarie sau Slovacia.”

Clauza de apărare reciprocă, în prim-plan

Tratatul UE conține articolul 42.7 – o clauză de apărare reciprocă similară articolului 5 NATO. Relevanța sa a crescut după ce o bază militară britanică din Cipru a fost lovită de o dronă suspectată a fi a Hezbollahului.

Ciprului îi este blocată aderarea la NATO de către Turcia. UE a devenit astfel singura garanție de securitate reală pentru Nicosia. Același calcul îl face acum și Ucraina.

„Nu există NATO, nu există SUA”, a declarat un oficial ucrainean pentru Politico. „Există doar arme, drone, muniție. Și există UE”.