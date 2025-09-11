Asasinarea lui Charlie Kirk: Autoritățile spun că doar o persoană a fost implicată în uciderea lui

„În acest moment, nu există informații care să ne conducă la concluzia că ar fi implicată o a doua persoană”, a spus Cox într-o conferință de presă. Totuși, anchetatorii caută în continuare persoane care ar putea deține informații suplimentare despre incident.

Guvernatorul a adăugat că autoritățile au „o persoană de interes aflată în custodie, care este audiată în prezent”.

Beau Mason, comisar al Departamentului de Siguranță Publică din Utah, a precizat că, în acest moment, anchetatorii lucrează doar cu imagini de la camerele de supraveghere.

„Singurele informații pe care le avem despre suspect provin de la camerele CCTV din campus. Analizăm aceste imagini, dar calitatea lor este limitată”, a explicat Mason. Potrivit acestuia, suspectul era „îmbrăcat complet în haine închise la culoare”, iar împușcătura care l-a lovit pe Charlie Kirk a venit de la o distanță considerabilă, „posibil de pe un acoperiș”.

Guvernatorul Cox a calificat moartea lui Kirk drept o „asasinare politică” și a descris ziua de miercuri ca fiind „una întunecată și tragică pentru națiune”.