ASRA: Listele cu prizonierii ce urmează să fie eliberați sunt inexacte și false

Biroul Media al Deținuților Palestinieni (ASRA) a negat vineri existența unui acord final între Israel și reprezentanții palestinieni privind eliberarea deținuților, precizând că informațiile apărute în ultimele ore sunt „inexacte și menite să influențeze negocierile”.

„Listele care circulă sunt promovate de ocupația israeliană cu scopul de a exercita presiune și de a perturba discuțiile,” a transmis ASRA într-un comunicat.

Organizația a adăugat că, în cazul în care se va ajunge la un acord real privind schimbul de prizonieri, listele oficiale vor fi anunțate public pe canalele sale oficiale.

Negocierile privind un posibil schimb de prizonieri între Israel și grupările palestiniene continuă, în contextul tensiunilor persistente din regiune, scrie Al Jazeera.