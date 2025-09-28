Atac armat dintr-o barcă la un bar din Carolina de Nord: 3 morți și 8 răniți

Un atacator a deschis focul dintr-o barcă asupra clienților unui bar de pe malul mării din Southport, Carolina de Nord, sâmbătă seara, ucigând trei persoane și rănind alte opt.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 21:30 la American Fish Company, în zona populată cu baruri și restaurante din acest oraș portuar situat la 48 de kilometri sud de Wilmington.

Atacatorul a condus o barcă mică aproape de țărm, s-a oprit scurt și a tras în mulțimea de oameni, după care a plecat în viteză, transmite AP.

Autoritățile nu cunosc încă motivul atacului

Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, Garda de Coastă a găsit o persoană care corespundea descrierii suspectului la o rampă publică de pe insula Oak Island, în timp ce trăgea o barcă din apă.

🇺🇸 On Saturday night, September 27, 2025, a shooter on a boat opened fire on the American Fish Company, an outdoor bar venue in Southport, North Carolina, killing 3 and injuring 8. The suspect was detained shortly after by the Coast Guard. pic.twitter.com/QdproWg9SV — CAIN (@XTechPulse) September 28, 2025

Suspectul a fost reținut și predat poliției din Southport pentru interogatoriu.

Autoritățile nu au identificat încă atacatorul și nu au dezvăluit motivul atacului.

Echipe de anchetatori de la mai multe agenții, inclusiv Biroul de Investigații al Statului și Garda de Coastă, continuă să colecteze dovezi și să intervieveze martori.

Numele victimelor și starea celor răniți nu au fost încă făcute publice.