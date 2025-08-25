Atac cibernetic în Rusia: Imagini cu victime și „adevărul” despre război urmărite în peste 3 ore de înregistrări la TV

Potrivit sursei, videoclipul, care prezenta criza de combustibil din Rusia, lipsa de apă în zonele ocupate din regiunea Donețk, loviturile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol și pierderile armatei ruse, a fost transmis simultan pe 116 canale de televiziune, chiar de Ziua Independenței Ucrainei.

„După trei ani și jumătate de război, (președintele rus Vladimir) Putin nu a reușit să cucerească pe deplin nici măcar o singură regiune ucraineană. Ucraina rămâne independentă”, se spune în mesajul video.

Sursa a precizat că „partizanii cibernetici locali” au blocat accesul administratorilor furnizorului, îngreunând astfel întreruperea transmisiunii neautorizate.

During evening primetime on August 24, cyber experts hacked a Russian TV provider, showing a video about Russian army losses in Ukraine and gasoline shortages, an informed source told hromadske. pic.twitter.com/e41HXoS4FK — Hromadske Int. (@Hromadske) August 25, 2025

Cel puțin 50.000 de telespectatori din Moscova și alte regiuni ale Rusiei ar fi urmărit peste trei ore de înregistrări. Difuzarea a apărut și în aplicații din Apple Store, Google Play, pe televizoare inteligente și pe alte rețele de cablu.

De la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, hackeri ucraineni au atacat în mod regulat platforme online rusești. În iulie, specialiștii cibernetici ai HUR ar fi desfășurat un atac cibernetic de amploare asupra infrastructurii de rețea a gigantului energetic rus Gazprom.