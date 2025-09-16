Atac rusesc asupra orașului Zaporojie: Un mort și 13 răniți, între care un copil și zone rezidențiale afectate

Forțele ruse au executat cel puțin 10 lovituri asupra orașului Zaporojie, vizând atât locuințe, cât și clădiri nerezidențiale, potrivit guvernatorului regiunii, Ivan Fedorov.

Conform Kyiv Independent, în urma atacului, un bărbat de 41 de ani a fost ucis, iar 13 persoane au fost rănite, printre acestea aflându-se o fetiță de 4 ani și un adolescent de 17 ani.

Ambii copii se află sub supraveghere medicală, dar viața lor nu este în pericol, a precizat Fedorov.

Echipele de intervenție continuă căutările printre dărâmături pentru a identifica eventuale victime.

Atacul a provocat incendii majore în mai multe locuințe și la un camion aflat în oraș.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au avertizat în jurul orei 22.00, ora locală, asupra riscului de atacuri cu rachete balistice și drone în regiune.

Zaporojie, din care o parte este ocupată de trupele ruse încă din 2022, este supusă aproape zilnic bombardamentelor și tirurilor de artilerie.