Atacuri rusești asupra regiunii Mykolaiv: Zece persoane, rănite

Atacurile rusești au implicat rachete, drone, lovituri aeriene și artilerie, fiind raportate victime în ambele regiuni.

Potrivit Kyiv Post, în regiunea Mykolaiv, forțele ruse au lansat atacuri cu drone Shahed, potrivit șefului Administrației de Stat Regionale din Mykolaiv, Vitalii Kim.

În localitatea Voskresenske, resturile unei drone doborâte au lovit o zonă publică de agrement. Zece persoane au suferit răni, printre care șapte copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Toate victimele au fost transportate la spital, iar o femeie de 40 de ani și două adolescente se aflau în stare gravă.

Atacuri și în Zaporojie

Și regiunea Zaporojie a fost ținta atacurilor. Aproximativ 780 de atacuri asupra a 41 de localități din regiune în ultima zi, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Zaporijia, Ivan Fedorov, îmtr-o postare pe Telegram.

Fedorov a declarat că trei femei au fost rănite în districtul Zaporojie ca urmare a atacurilor.

Rusia continuă să vizeze zonele civile și infrastructura din sudul Ucrainei, lansând atacuri cu drone și rachete.

În lunile de iarnă, infrastructura energetică a Ucrainei a fost avariată în urma atacurilor, în contextul în care temperaturile erau foarte scăzute.