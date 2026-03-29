Atacuri rusești asupra regiunii Mykolaiv: Zece persoane, rănite

Forțele rusești au lansat sute de atacuri asupra regiunilor din sudul Ucrainei în ultimele 24 de ore. Atacurile au provocat pagube infrastructurii din Zaporojie și Mykolaiv, iar zece persoane au fost rănite.
Imagine cu scop ilustrativ. Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Diana Nunuț
29 mart. 2026, 10:12, Social

Atacurile rusești au implicat rachete, drone, lovituri aeriene și artilerie, fiind raportate victime în ambele regiuni.

Potrivit Kyiv Post, în regiunea Mykolaiv, forțele ruse au lansat atacuri cu drone Shahed, potrivit șefului Administrației de Stat Regionale din Mykolaiv, Vitalii Kim.

În localitatea Voskresenske, resturile unei drone doborâte au lovit o zonă publică de agrement. Zece persoane au suferit răni, printre care șapte copii cu vârste cuprinse între 10 și 16 ani. Toate victimele au fost transportate la spital, iar o femeie de 40 de ani și două adolescente se aflau în stare gravă.

Atacuri și în Zaporojie

Și regiunea Zaporojie a fost ținta atacurilor. Aproximativ 780 de atacuri asupra a 41 de localități din regiune în ultima zi, a anunțat șeful Administrației Militare Regionale din Zaporijia, Ivan Fedorov, îmtr-o postare pe Telegram.

Fedorov a declarat că trei femei au fost rănite în districtul Zaporojie ca urmare a atacurilor.

Rusia continuă să vizeze zonele civile și infrastructura din sudul Ucrainei, lansând atacuri cu drone și rachete.

În lunile de iarnă, infrastructura energetică a Ucrainei a fost avariată în urma atacurilor, în contextul în care temperaturile erau foarte scăzute.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: 85% dintre cititori susțin desfășurarea de evenimente sportive importante în orașe
G4Media
Două destinații preferate în rândul românilor caută 95.000 de muncitori. Salariile ajung și la 3.000 de euro
Gandul
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Cancan
FOTO. Gică Hagi o ține de mână și o traversează strada pe Kira, fiica lui care împlinește 30 de ani
Prosport
Otrăvitoarele din Şiria. Povestea femeilor care își omorau bărbaţii cu hârtie de muşte, topită într-o „apa fermecată” de băbăreasa satului
Libertatea
Zodia care trebuie să își facă ordine în viața personală și profesională. Sfatul astrologilor, până de Paște
CSID
Este nevoie de fișă medicală pentru duplicat la permisul auto?
Promotor