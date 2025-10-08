Atacurile israeliene au ucis 118 persoane în Fâșia Gaza de sâmbătă, potrivit autorităților locale

Cel puțin 118 persoane, printre care femei și copii, au fost ucise în Fâșia Gaza de sâmbătă, în urma a 230 de atacuri aeriene lansate de forțele israeliene, potrivit unui comunicat al Biroului Media al Guvernului din Gaza.

Doar în orașul Gaza, aflat sub asediu, 72 de persoane și-au pierdut viața.

„Ocupația israeliană își continuă agresiunea brutală împotriva poporului nostru palestinian, ignorând apelurile la încetarea focului făcute de președintele SUA, Donald Trump, și răspunsul pozitiv al rezistenței palestiniene la propunerea sa,” se arată în comunicatul transmis pe Telegram.

Sâmbătă dimineață, președintele Trump a cerut Israelului „să înceteze imediat bombardamentele asupra Gazei”, afirmând că Hamas „este pregătit pentru o pace durabilă” după ce a acceptat, în principiu, propunerea americană de a opri războiul.