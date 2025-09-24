Atacurile israeliene au ucis cel puțin 64 de palestinieni

Cele mai multe victime, 42 de persoane, au fost raportate în orașul Gaza, aflat sub asediu.

Spitalul al-Shifa a anunțat 17 morți, iar Spitalul al-Ahli încă 25.

În sudul Fâșiei Gaza, Spitalul Nasser a raportat moartea a 16 persoane în urma atacurilor armatei israeliene.

Aceste bombardamente vin la doar o zi după ce secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că „scara morții și a distrugerii” în războiul Israelului împotriva Gazei depășește orice alt conflict pe care l-a văzut în timpul mandatului său.