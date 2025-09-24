Prima pagină » Știri externe » Atacurile israeliene au ucis cel puțin 64 de palestinieni

Atacurile israeliene au ucis cel puțin 64 de palestinieni

Cel puțin 64 de palestinieni au murit miercuri în urma atacurilor Israelului, dintre care 42 în orașul Gaza, potrivit surselor medicale citate de Al Jazeera.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Mediafax Foto/Anadolu/ABACAPRESS.COM
Rareș Mustață
24 sept. 2025, 16:08, Știri externe

Cele mai multe victime, 42 de persoane, au fost raportate în orașul Gaza, aflat sub asediu.

Spitalul al-Shifa a anunțat 17 morți, iar Spitalul al-Ahli încă 25.

În sudul Fâșiei Gaza, Spitalul Nasser a raportat moartea a 16 persoane în urma atacurilor armatei israeliene.

Aceste bombardamente vin la doar o zi după ce secretarul general al ONU, António Guterres, a declarat că „scara morții și a distrugerii” în războiul Israelului împotriva Gazei depășește orice alt conflict pe care l-a văzut în timpul mandatului său.