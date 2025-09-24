Israel acuză Hamas că a transformat spitalul al-Shifa într-un „centru de comandă terorist”

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat imagini aeriene despre care afirmă că arată militanți Hamas intrând într-o clădire a spitalului al-Shifa și transformând-o într-un „centru de comandă terorist cu personal”, punând în pericol pacienți, personal medical și civili.

Declarația a fost prezentată ca dovadă că gruparea palestiniană continuă să folosească infrastructura medicală în scopuri militare, scrie Al Jazeera.

Ministerul Sănătății din Gaza a respins acuzațiile, subliniind că spitalul „continuă să funcționeze în ciuda condițiilor extreme, iar personalul rămâne dedicat misiunii umanitare”.

Al-Shifa, odinioară cel mai mare spital din Fâșia Gaza, a fost grav afectat de mai multe asedii și raiduri israeliene de la începutul războiului din octombrie 2023, doar câteva clădiri mai oferind servicii medicale limitate cu resurse minime.

Armata israeliană a invocat în repetate rânduri lupta împotriva „terorismului” pentru a justifica atacurile asupra infrastructurii sanitare din teritoriu.