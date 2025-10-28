Netanyahu anunţă că va riposta după ce Hamas a predat rămăşiţele care nu aparţineau ostaticilor

Hamas a livrat luni seară Israelului un sicriu care conţinea rămăşiţele unui ostatic decedat ce fusese deja returnat familiei pentru înmormântare, au anunţat autorităţile israeliene după verificările de la institutul medico-legal din Tel Aviv.

Miniştrii israelieni Bezalel Smotrich şi Itamar Ben-Gvir au cerut premierului să riposteze dur faţă de Hamas, însă orice acţiune militară de răspuns ar necesita mai întâi aprobarea Washingtonului, care a intermediat armistiţiul din enclava palestiniană.

Purtătorul de cuvânt al Hamas, Hazem Qassem, a afirmat că organizaţia „va continua să depună toate eforturile posibile” pentru a preda corpurile rămase, însă procesul este îngreunat de nivelul masiv al distrugerilor din Fâşia Gaza şi de lipsa mijloacelor de identificare.

În ultimele zile, căutările s-au intensificat în sudul şi centrul Fâşiei Gaza, după ce Egiptul a trimis utilaje grele pentru degajarea dărâmăturilor.