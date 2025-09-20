Atacurile Israelului au ucis 14 persoane în Gaza, în timp ce câteva țări se pregătesc pentru recunoașterea Palestinei ca stat

Zeci de persoane din orașul Gaza și-au părăsit locuințele sâmbătă. Unii dintre ei puteau fi văzuți împingând cărucioare cu tot ceea ce aveau sau cărându-le în spate. Ei au fugit din calea ofensivei Israelului, care se intensifică, notează Associated Press.

Cele mai recente atacuri ale Israelului au loc în contextul în care unele țări din Occident fac pregătiri pentru recunoașterea Palestinei ca stat în cadrul Adunării Generale a ONU care începe marți, 23 septembrie. Printre țările care se pregătesc să recunoască statul palestinian se află Canada, Australia, Marea Britanie, Franța, Belgia, Luxemburg și Malta.

Ministerul Afacerilor Externe din Portugalia a anunțat că va recunoaște statul palestinian începând de duminică. Țara din Peninsula Iberică a anunțat deja decizia, însă oficialii au stabilit o dată propriu – zisă abia vineri.

Ultima operațiune a Israelului a început în această săptămână. Operațiunea agravează conflictul din Orientul Mijlociu, iar orice posibilitate a focului devine tot mai îndepărtată.

Armata Israelului, care susține că își dorește să „distrugă ofensiva militară a Hamas”, i-a îndemnat pe palestinieni să plece, însă nu a oferit un calendar pentru ofensivă. Totuși, există indicii că operațiunea ar putea dura luni de zile.

Atacurile săvârșite de Israel în ultimii doi ani au ucis peste 65.000 de palestinieni din orașul Gaza. . În urma bombardamentelor, zone de mare întindere din Fâșie au fost distruse, iar 90% din populația palestiniană a fost strămutată. Atacurile au provocat o criză umanitară „catastrofală”, iar experții au afirmat că orașul Gaza se confruntă cu foamete.