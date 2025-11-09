Prima pagină » Știri externe » Atacurile ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie şi încălzirea în două oraşe din Rusia

Atacurile ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie şi încălzirea în două oraşe din Rusia

Atacurile ucrainene au întrerupt alimentarea cu energie electrică şi termică a două oraşe importante ruseşti din apropierea graniţei cu Ucraina, au raportat duminică oficiali ruşi locali.
Sursa foto: Captură video X
Laurențiu Marinov
09 nov. 2025, 15:38, Știri externe

Raportul vine în contextul în care Rusia şi Ucraina au avut atacuri aproape zilnice asupra infrastructurii energetice a celeilalte părţi, iar eforturile diplomatice conduse de SUA pentru a opri războiul de aproape patru ani nu au avansat, potrivit AP.

Un atac cu drone a provocat temporar pene de curent şi întreruperea încălzirii în anumite zone din Voronej, a declarat guvernatorul regional Alexander Gusev. El a precizat că mai multe drone au fost bruiate electronic în timpul nopţii deasupra oraşului, unde locuiesc puţin peste 1 milion de oameni, declanşând un incendiu la o instalaţie locală de utilităţi, care a fost stins rapid.

Canalele de ştiri ruseşti şi ucrainene de pe Telegram au susţinut că atacul a vizat o centrală termică locală.

Un atac cu rachete de sâmbătă seară a provocat, de asemenea, „daune grave” sistemelor de energie şi încălzire care alimentează oraşul Belgorod, aproximativ 20.000 de gospodării fiind afectate, a relatat guvernatorul local Veaceslav Gladkov în dimineaţa următoare.