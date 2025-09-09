AUR acuză PSD de plagiat: Mimează interesul pentru categoriile vulnerabile cu un proiect copiat

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) acuză Partidul Social Democrat că a plagiat un proiect legislativ depus în Parlament pe 3 septembrie. Potrivit AUR, inițiativa prevede eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mai multe categorii vulnerabile, precum persoanele aflate în întreținere, foști deținuți politici, veterani și văduve de război, invalizi, personal monahal și părinții aflați în concediu pentru creșterea copilului.

AUR susține că, la doar cinci zile distanță, pe 8 septembrie, PSD a depus un proiect „aproape identic, dar mai limitat”, încercând să repare „o nedreptate pe care chiar el a creat-o”.

„Ipocrizia este maximă: PSD guvernează, PSD a impus aceste biruri, iar acum PSD se preface că se luptă cu propriile măsuri de austeritate. Este o dovadă că partidul aflat la guvernare nu are soluții și nici curaj, ci doar un teatru ieftin de imagine pe spatele românilor”, transmit reprezentanții AUR.

Formațiunea condusă de George Simion afirmă că își menține angajamentul de a proteja categoriile vulnerabile și solicită PSD să demonstreze în Parlament că nu este vorba doar despre „un exercițiu de imagine”.

„Important este ca persoanele vulnerabile să fie protejate. Fie că se adoptă proiectul AUR sau cel depus cinci zile mai târziu de către PSD, așteptăm fapte, nu vorbe”, au mai precizat reprezentanții AUR.