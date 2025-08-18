Australia anulează viza unui deputat israelian: „Nu tolerăm discursul care instigă la ură sau diviziune”

Australia a decis luni să anuleze viza deputatului israelian Simcha Rothman, membru al Knessetului (parlamentul unicameral al Israelului) din partea partidului Sionism Religios, aflat în coaliția premierului Benjamin Netanyahu.

Autoritățile de la Canberra au motivat anularea vizei prin pozițiile publice exprimate de Simcha Rothman, între care opoziția față de crearea unui stat palestinian, afirmația că un asemenea demers ar duce la distrugerea Israelului și apelurile repetate ca statul israelian să își extindă suveranitatea asupra Cisiordaniei ocupate, potrivit Reuters.

Rothman: Opiniile mele reflectă poziția guvernului și a majorității israelienilor

Oficialul din Israel urma să viziteze în această lună orașele Sydney și Melbourne, la invitația Asociației Evreiești Australiene. Înainte de anularea vizitei, politicianul se declarase vehement împotriva deciziei Australiei și a altor state occidentale de a recunoaște, luna viitoare, un stat palestinian. „Ar fi o gravă eroare și o uriașă recompensă pentru Hamas și pentru terorism”, a declarat Rothman, folosind exact aceeași formulare precum Benjamin Netanyahu, care a numit recunoașterea unui stat palestinian drept „o recompensă pentru terorism”.

Înștiințat în cursul zilei de luni, deputatul a criticat anularea vizei, susținând că opiniile sale reflectă poziția majorității israelienilor: „Nimic din ce am spus nu este diferit de ceea ce majoritatea covârșitoare a publicului și a guvernului Israelului o spun în mod repetat”.

Australia a sancționat și alți lideri israelieni

Ministrul australian pentru Afaceri Interne, Tony Burke, a transmis că țara sa nu tolerează discursul care instigă la ură sau diviziune: „Sub guvernul nostru, Australia va fi o țară în care fiecare poate fi și se poate simți în siguranță”.

În iunie, Australia, alături de Marea Britanie și alte trei state, a impus sancțiuni împotriva ministrului israelian de finanțe Bezalel Smotrich și a ministrului securității naționale Itamar Ben-Gvir, ambii acuzați de incitare la violență împotriva palestinienilor din Cisiordania.

Rothman, care conduce o comisie parlamentară de profil juridic, urma să se întâlnească în Australia cu victime ale antisemitismului. Robert Gregory, directorul executiv al Asociației Evreiești din Australia, a declarat că scopul vizitei era „să arate solidaritate cu comunitatea evreiască, care se confruntă cu un val de antisemitism”.