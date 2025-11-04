Australia va oferi trei ore de energie solară gratuită pe zi pentru milioane de oameni

Programul Solar Sharer va începe în statele New South Wales și Australia de Sud, precum și în sud-estul Queenslandului, înainte de a fi extins și în alte zone.

„Persoanele care pot transfera consumul de energie electrică în perioada de energie gratuită vor beneficia direct, indiferent dacă au panouri solare sau nu și dacă sunt proprietari sau chiriași, iar cu cât mai multe persoane vor accepta oferta și își vor transfera consumul, cu atât vor fi mai mari beneficiile sistemului, care va reduce costurile pentru toți consumatorii de energie electrică”, a declarat Bowen.

Prețurile acțiunilor a doi dintre cei mai mari furnizori de energie electrică din Australia, AGL și Origin Energy, au scăzut cu 3% până la sfârșitul după-amiezii, potrivit Reuters.

Aproximativ patru milioane de gospodării din Australia au panouri solare pe acoperișurile caselor lor, iar în perioadele de vârf, după-amiezile însorite pot furniza atât de multă energie încât prețurile energiei electrice devin negative, în timp ce cererea de vârf este adesea cu câteva ore mai târziu, punând presiune pe rețea.

Gospodăriile, inclusiv locuitorii apartamentelor, vor putea accesa programul chiar și fără propriile panouri solare.

În 2022, Bowen a stabilit un obiectiv de 82% energie electrică din surse regenerabile până în 2030, în plus față de obiectivul legislativ de reducere cu 43% a emisiilor față de nivelurile din 2005.

Clienții care aleg această ofertă trebuie să aibă un contor inteligent și vor beneficia de ea numai dacă își mută consumul de vârf în mijlocul zilei și își folosesc aparatele și își încarcă vehiculele în acel moment.