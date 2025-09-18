Autoritățile din Pennsylvania au identificat un bărbat care a ucis trei polițiști

Autoritățile din Pennsylvania au anunțat că Matthew James Ruth, în vârstă de 24 de ani, este autorul atacului armat soldat cu moartea a trei polițiști în North Codorus Township, la aproximativ 180 de kilometri de Philadelphia.

Conform unei plângeri penale, polițiștii îl căutau pentru presupuse fapte de hărțuire, pândire și pătrundere ilegală în locuința fostei sale prietene.

Potrivit NBC News, incidentul a început marți seara, când un apel la 911 a semnalat un bărbat îmbrăcat în camuflaj care privea prin ferestrele unei case de pe Haar Road cu binoclul.

Camerele de supraveghere din zonă l-au surprins pe suspect având o armă de tip AR- 15 la piept, iar proprietara locuinței, Julia Zumbrum, l-a identificat ca fiind Ruth, cu care avusese o scurtă relație.

Potrivit anchetatorilor, la 20 august, camioneta Juliei Zumbrum fusese incendiată, iar aceasta îl suspecta tot pe Ruth.

Miercuri după-amiază, forțele de ordine l-au localizat la mică distanță de casa victimei, moment în care a izbucnit schimbul de focuri.