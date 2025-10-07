Autoritățile houthi au reținut încă nouă membri ai personalului ONU în cadrul represiunii din Yemen

Reținerile ridică numărul angajaților ONU la 53 începând din 2021, a declarat purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, într-o declarație luni seara.

Dujarric a declarat că represiunea a împiedicat „capacitatea ONU de a opera în Yemen și de a furniza asistență critică” populației locale din cea mai săracă țară din lumea arabă, potrivit AP.

El a cerut „eliberarea imediată și necondiționată” a întregului personal al ONU, precum și a lucrătorilor din alte organizații internaționale și misiuni diplomatice care au fost reținuți de rebeli.

„Ei trebuie să fie respectați și protejați în conformitate cu dreptul internațional aplicabil”, a declarat Dujarric.

Rebelii au declarat anterior că represiunea lor împotriva ONU și a altor grupuri internaționale este legată de membrii suspectați ai unei presupuse rețele de spionaj.

În august, rebelii au percheziționat birourile ONU din capitala Sanaa și au reținut 19 angajați, potrivit ONU. Ulterior, aceștia au eliberat-o pe Lana Shukri Kataw, director adjunct al UNICEF în țară.

Raidurile au fost cele mai recente dintr-o represiune de lungă durată a Houthi împotriva ONU și a altor organizații internaționale care lucrează în zonele controlate de rebeli în Yemen.

Represiunea a forțat ONU să își suspende operațiunile în bastionul Houthi din Saada, provincia din nordul Yemenului, în urma reținerii a opt angajați în ianuarie.

De asemenea, ONU și-a mutat principalul coordonator umanitar din Yemen din Sanaa în orașul de coastă Aden, care servește drept sediu pentru guvernul recunoscut la nivel internațional.