Avertismentul unui lider european: Războiul din Iran amenință cu o recesiune globală, care ar puta avea consecințe mai grave decât pandemia Covid-19

Președintele finlandez Alexander Stubb a acordat un interviu publicației POLITICO, în cadrul căruia a declarat că un expert în care are încredere l-a avertizat că impactul economic al războiului cu Iranul „ar putea fi mai grav decât Covid”. Președintele finlandez susține că lumea trebuie să țină cont de acest avertisment.

„Cred că ne aflăm acum într-o situație în care aceasta ar putea fi o recesiune globală auto-provocată. Asta vă arată ce se întâmplă când acționezi în afara cadrului regulilor și normelor internaționale”, a spus Stubb pentru POLITICO.

Președintele Finlandei a subliniat faptul că situația din Orientul Mijlociu arată cât de interconectate sunt țările și lanțurile de aprovizionare cu piețele energetice și geopolitica.

„Totul este legat de tot: prețul petrolului de prețul gazului, de prețul alimentelor, de prețul îngrășămintelor, de prețul produselor farmaceutice, lista poate continua”, a adăugat liderul european.

Ce spune despre abordarea „tranzacțională” a administrației Trump

În opinia sa, Stubb spune că abordarea „tranzacțională” a administrației Trump în politica externă, bazată pe principiul „America pe primul loc”, nu va funcționa.

„Diplomația este rareori o tranzacție. Adică, interesul poate fi tranzacțional, dar chiar și atunci, ar trebui să găsești un interes reciproc. Iar ceea ce vedem acum este dispariția instituțiilor sau a regulilor internaționale exact într-un moment istoric în care avem nevoie de ele mai mult ca niciodată”, a explicat președintele francez pentru sursa citată.

Stubb a mai fost întrebat și dacă este îngrijorat că Trump și-ar putea pierde interesul și ar renunța la eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în contextul în care negocierile pe acest subiect au fost suspendate de la momentul izbucnirii războiului în Iran.

„Sper că nu (Trump nu și-ar pierde interesul și nu ar renunța la eforturile de încheiere a războiului din Ucraina – n.r.). În acest moment, este foarte preocupat de Iran. Din motive de înțeles, războiul din Iran deturnează atenția de la ceea ce se întâmplă în Ucraina. În opinia mea, se pare că negocierile de pace sunt acum în așteptare”, a completat Stubb.