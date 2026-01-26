Barroso: Relațiile Europa-SUA sunt la cel mai scăzut nivel din istoria NATO. Alianța va deveni mai „europeanizată”

Relațiile dintre Europa și Statele Unite se află în „cel mai scăzut moment” de la înființarea NATO, a declarat José Manuel Barroso, fost președinte al Comisiei Europene și fost prim-ministru al Portugaliei.

„Există unele îndoieli cu privire la relația cu Statele Unite”, a spus Barroso într-un interviu acordat luni postului CNBC, precizând că neîncrederea se resimte nu doar în Uniunea Europeană, ci și în Regatul Unit. Potrivit lui Barroso, relația dintre Europa și SUA este tot mai mult una de interese, îndepărtându-se de modelul tradițional bazat pe valori democratice comune. El a descris momentul actual drept o „fază de ruptură”, cu o direcție încă neclară.

Trump, „marele perturbator”

Tensiunile au crescut după ce Donald Trump și-a exprimat din nou intenția de a obține controlul asupra Groenlandei, teritoriu semi-autonom al Danemarcei. Amenințările cu posibile acțiuni militare și cu impunerea unor tarife mai mari asupra statelor europene au afectat încrederea liderilor europeni și a opiniei publice în Statele Unite.

Ulterior, Trump a renunțat la o poziție maximalistă. El a exclus folosirea forței militare și a retras amenințările privind tarifele. Cu toate acestea, președintele american a rămas ferm în obiectivul de a exercita control asupra teritoriului arctic.

Barroso l-a descris pe Trump drept „marele perturbator”. El a spus că acesta este uneori „mai dur cu aliații și prietenii decât cu adversarii”.

Tot mai puțini europeni văd SUA ca aliat

Europenii privesc tot mai critic Statele Unite. Un sondaj realizat de European Council on Foreign Relations în noiembrie arată că doar 16% dintre europeni mai consideră SUA drept un aliat cu valori comune, în scădere de la 21% în 2024. În același timp, 20% dintre respondenți văd Statele Unite drept un rival sau un inamic.

În Regatul Unit, percepția pozitivă asupra SUA a scăzut la 25%, de la 37% cu un an înainte.

Barroso: NATO va deveni mai „europeanizată”

Sub presiunea cererilor SUA privind bugetele militare, liderii europeni discută tot mai des despre „suveranitatea europeană” în apărare. „Dacă doriți să păstrați NATO, aceasta va fi o NATO mai europeanizată”, a tranmis Barroso. El a explicat că Europa nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe Statele Unite, ci să își consolideze propriile capacități de apărare.

La summitul NATO de anul trecut de la Haga, statele membre s-au angajat să investească echivalentul a 5% din producția economică în apărare și securitate până în 2035. Decizia a fost luată după mai multe luni de presiuni din partea Washingtonului.

SUA, indispensabile pentru securitatea Europei

Fostul președinte al Comisiei Europene a subliniat că, în pofida tensiunilor actuale, NATO este mai puternică decât înainte de invazia Rusiei în Ucraina, datorită aderării Suediei și Finlandei și întăririi flancului estic. El consideră că situația actuală nu înseamnă sfârșitul alianței transatlantice și că SUA rămân esențiale pentru securitatea Europei.