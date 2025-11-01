Bătălia pentru Pokrovsk – testul de reziliență al armatei ucrainene

Potrivit presei ucrainene, forţele speciale şi unităţile aeriene ale serviciilor de informaţii militare (HUR) au desfăşurat o misiune aeriană cu unităţi de asalt care au atacat zone ale oraşului pe care Rusia le considera sub controlul său.

Cucerirea Pokrovskului reprezintă un important nod rutier şi feroviar pentru Moscova, care ar putea permite Rusiei să avanseze în regiunea estică a Donetskului.

Cu toate acestea, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că trupele ucrainene nu sunt deloc încercuite. „Luptătorii noştri nu sunt încercuiţi în Pokrovsk; situaţia este dificilă, dar sub control”, a declarat Zelenski, respingând afirmaţiile preşedintelui rus Vladimir Putin că soldaţii ucraineni din oraşul Doneţk sunt încercuiţi.

„Situaţia din Pokrovsk este complicată”, a explicat liderul ucrainean. „Toate forţele lor sunt acolo (…) Ştiţi că 170.000 de inamici sunt concentraţi în această direcţie. Este foarte mult. Şi în această dimineaţă am vorbit cu comandantul suprem, nu sunt schimbări în Pokrovsk. În Pokrovsk se află ruşi, iar forţele noastre îi distrug treptat (…) Desigur, situaţia este tensionată, cu inamici pe toate părţile. Vă amintiţi situaţia din timpul operaţiunii Kursk? Vă amintiţi informaţiile despre cum au decurs lucrurile? Sunt multe lucruri diferite. Au spus că aveam 5.000 sau 8.000 de oameni înconjuraţi. Ceea ce era o minciună”.

Potrivit lui Zelenski, forţele armate ucrainene continuă să distrugă inamicul în această direcţie, în acelaşi timp, o „bătălie serioasă” este în curs pentru Pokrovsk, iar conducerea rusă şi-a stabilit obiectivul de a „cuceri oraşul”.

Forţele ucrainene au avansat în timpul recentelor contraofensive la nord de Pokrovsk, dar au încetinit efectiv avansul soldaţilor Moscovei. Între timp, forţele ruse continuă să se infiltreze în Pokrovsk şi la est de Myrnohrad (la est de oraş).

Imaginile geolocalizate publicate vineri indică faptul că soldaţii din Kiev au câştigat recent teren în partea de est a Rodynske (la nord de Pokrovsk). Imaginile geolocalizate publicate joi arătau forţele ucrainene atacând poziţiile ruseşti în partea de nord a oraşului şi în estul Rih (imediat la est de Pokrovsk), după ceea ce ISW consideră a fi o misiune de infiltrare.

O sursă presupusă a fi afiliată serviciilor de informaţii militare din Kiev a declarat pe 29 octombrie că forţele ruse se infiltrează în Pokrovsk în grupuri de cinci până la zece persoane şi că este vorba în primul rând de o „zonă gri” disputată.

Ministerul Apărării rus a declarat că elemente ale Armatei a 2-a Forţe Comune avansează în interiorul Pokrovsk, inclusiv în apropierea gării centrale, şi că elemente ale Brigăzii 5 Infanterie Motorizată avansează în Myrnohrad.