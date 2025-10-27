Belgia se confruntă cu o amenințare fără precedent: Pericol de a deveni un narco-stat

Avertismentul vine sub forma unei scrisori anonime, publicată luni pe site-ul oficial al instanțelor belgiene și citată de Politico, în care magistratul descrie efectele acestei presiuni criminale. Traficul masiv de droguri exploatează Portul din Anvers ca poartă principală de intrare în Europa, iar violența asociată acestui fenomen zguduie din temelii încrederea în stat.

Anvers, poarta drogurilor în Europa

„Ne confruntăm cu o amenințare organizată care ne subminează instituțiile”, scrie judecătorul, explicând că rețelele s-au transformat într-o „putere paralelă” capabilă să provoace nu doar poliția, ci și justiția. „Structuri extinse de tip mafiot și-au înfipt rădăcinile”, spune magistratul.

Fenomenul pornește de la portul din Anvers, prin care intră cea mai mare cantitate de cocaină în Europa. Iar efectele se simt din plin și în Bruxelles, unde violența legată de droguri a atins cote alarmante: peste 60 de atacuri armate anul acesta, dintre care 20 doar în timpul verii.

Armata, chemată în ajutor

Statul caută soluții pentru a limita expansiunea rețelelor criminale. Ministrul de interne Bernard Quintin a anunțat că ia în calcul mobilizarea armatei în Bruxelles, pentru asigurarea ordinii publice pe străzile capitalei. Executivul a aprobat deja comasarea celor șase zone de poliție ale orașului într-o singură forță de ordine, ce va deveni operațională în 2027.

Judecătorul enumeră însă motivele pentru care consideră Belgia deja în derivă: o economie neagră uriașă, corupție instituțională și violență fără precedent: „Cazurile pe care le-am instrumentat au dus la arestarea unor angajați ai portului, ofițeri vamali, polițiști, funcționari municipali și chiar personal din justiție”, notează acesta, vorbind despre o infiltrare „care s-a strecurat în miezul instituțiilor”.

Violența comandată online

Tehnologia facilitează și ea expansiunea crimei organizate, scrie reprezentantul justiției : „O bombă, o invazie violentă într-o locuință sau o răpire se pot comanda foarte ușor online. Nici măcar nu trebuie să intri pe dark web; este suficient un cont de Snapchat”.