Benjamin Netanyahu va fi primit de Trump la Casa Albă

Vizita vine într-un moment tensionat pentru Israel, marcat de o ofensivă militară masivă în orașul Gaza, de critici internaționale, disensiuni interne și presiuni economice, inclusiv din partea Uniunii Europene.

„Am vorbit cu președintele Trump luni, iar invitația a venit chiar atunci. Am avut mai multe discuții recente și toate au fost bune”, a declarat Netanyahu marți, în cadrul unei conferințe de presă la Ierusalim, potrivit Times of Israel.

Mesaj unic pentru ONU și Casa Albă: Hamas „nu vor avea adăpost nicăieri”

Întâlnirea cu liderul de la Washington va avea loc la doar trei zile după discursul oficial al lui Netanyahu la Adunarea Generală a ONU, programat la New York pe 26 septembrie.

Întrevederea are loc pe fondul relansării ofensivei armatei israeliene în Gaza, sprijinită politic de Washington. Secretarul de stat american, Marco Rubio, aflat până marți într-o vizită oficială în Israel, a declarat că „rezultatul ideal ar fi ca Hamas să se predea, dar poate fi necesară o operațiune militară concisă pentru a elimina gruparea”.

Netanyahu a completat cu propriile avertismente: „Dacă fac rău măcar unui singur ostatic, îi vom vâna cu o forță și mai mare până la sfârșitul vieții lor, iar acel sfârșit va veni mult mai repede decât cred”.

Premierul israelian a făcut aluzie și la poziția dură pe care intenționează să o transmită în fața ONU și la Casa Albă, declarând că liderii Hamas „nu vor avea adăpost nicăieri” și că Israelul își va intensifica eforturile de a-i anihila.

Tensiuni după atacul din Doha

Invitația oficială vine la doar două săptămâni după controversatul atac israelian asupra unor lideri Hamas aflați în Qatar, soldat cu șase morți, dar fără a-i elimina pe cei vizați. Incidentul a provocat furie în lumea arabă, iar SUA s-au distanțat de atac.

Trump a susținut că nu a avut cunoștință despre operațiune la timp pentru a o opri, dar potrivit site-ului american de știri Axios, Netanyahu l-ar fi informat cu 50 de minute înainte.

La rândul său, Netanyahu a declarat că „versiunea Casei Albe este corectă” și că „Israelul este singurul responsabil”. Premierul a lansat și un atac dur la adresa Qatarului, despre care a spus că „întărește Hamas, îl găzduiește și îl finanțează”, acuzând emiratul că refuză să folosească pârghiile pe care le are pentru a obține eliberarea ostaticilor israelieni.