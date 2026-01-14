Prima pagină » Știri externe » Bombardament rusesc lângă Zaporojie: doi civili au fost răniți

O localitate situată în apropierea orașului ucrainean Zaporojie a fost atacată cu bombe aeriene ghidate, iar doi civili au fost răniți.
Sursa foto: captură video
Maria Miron
14 ian. 2026, 21:30, Știri externe

Lovitura a vizat satul Tavriyske, aflat la aproximativ 15 kilometri de linia frontului, într-o zonă expusă frecvent atacurilor aeriene, au anunțat miercuri autoritățile regionale. Potrivit șefului Administrației Militare Regionale Zaporojie, Ivan Fedorov, forțele ruse au folosit bombe aeriene ghidate, care au provocat distrugeri semnificative în zona rezidențială.

Urmările atacului aerian

„O locuință privată și un magazin au fost distruse. La locul uneia dintre lovituri a izbucnit un incendiu”, a transmis Fedorov, citat de Interfax-Ukraine. Unda de șoc și resturile rezultate în urma exploziilor au avariat și alte clădiri și structuri din apropiere.

În urma atacului, o femeie de 84 de ani și un bărbat de 65 de ani au fost răniți. Autoritățile regionale au precizat că victimele primesc îngrijiri medicale.

Coridor strategic în sudul Ucrainei

Tavriyske se află la aproximativ 52 de kilometri de orașul Zaporojie și avea, înainte de invazia rusă la scară largă, o populație de peste 3.000 de locuitori. Regiunea este vizată frecvent de atacuri deoarece se află în apropierea liniei frontului și are o importanță strategică, fiind un coridor cheie între sudul și estul Ucrainei.

