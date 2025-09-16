Bombardamente intense: Explozile din Gaza, auzite până în centrul Israelului

Bombardamentele armatei israeliene în Fâșia Gaza au atins o intensitate rar întâlnită, zgomotul exploziilor fiind perceput până în centrul Israelului, potrivit Al Jazeera.

Analistul politic israelian Ori Goldberg a scris pe platforma X că loviturile aeriene echivalează cu „anihilare” și „genocid”, subliniind amploarea atacurilor.

Arbel Yehoud, fostă ostatică a Hamas care protestează în fața reședinței premierului Benjamin Netanyahu din Ierusalim, a declarat pentru The Times of Israel că exploziile se aud de la locuința sa.

„Prietenul meu, Ariel Cunio, este încă ținut prizonier în Gaza. Sunetele exploziilor din Gaza zguduie pereții casei mele și îmi cutremură inima”, a spus ea.

Relatările vin pe fondul continuării raidurilor aeriene israeliene asupra Fâșiei Gaza, în timp ce tensiunile și îngrijorările legate de situația ostaticilor și de impactul asupra civililor cresc atât în Israel, cât și în teritoriul palestinian.