Brazilia dă undă verde unei legi istorice pentru protecția minorilor online

O lege decisivă pentru protecția minorilor online a primit undă verde, după un scandal de expunere sexualizată a copiilor pe Instagram, care a zguduit opinia publică din Brazilia. Camera Deputaților a aprobat miercuri un proiect legislativ care obligă platformele digitale să impună reguli mult mai stricte pentru utilizatorii sub 16 ani.

Potrivit noilor prevederi, conturile minorilor trebuie conectate la cele ale părinților, care vor putea controla non-stop cine interacționează cu copiii lor pe rețelele sociale. De asemenea, platformele vor fi obligate să „controleze și să restricționeze, în măsura capacităților lor tehnice, conținuturile clar destinate atragerii copiilor”.

Legea introduce și controale mai stricte ale vârstei utilizatorilor, relatează Le Figaro. Congresul a respins metoda auto-declarării, cerând în schimb „îmbunătățirea continuă a mecanismelor de verificare a vârstei”.

Amenzi uriașe pentru platformele care încalcă noua lege

În plus, rețelele vor trebui să raporteze autorităților „conținuturile care ar putea semăna doar cu exploatarea sau abuzul sexual”. Companiile care nu vor respecta noile reguli riscă sancțiuni severe: amenzi de până la 50 de milioane de reali (aproximativ 7,8 milioane de euro), suspendarea temporară și interdicția de funcționare în caz de recidivă.

Brazilia s-a remarcat în ultimii ani printr-o politică activă de reglementare a mediului online. În 2024, instanțele au suspendat rețeaua X pentru 40 de zile, acuzând-o că a încălcat regulile de combatere a dezinformării. Mai recent, guvernul a cerut companiei Meta să elimine chatbot-uri care imitau copii și lansau mesaje cu tentă sexuală pe Instagram, Facebook și WhatsApp.

Șeful statului, implicat personal în reglementarea siguranței online

Președintele Braziliei, Luiz Inácio Lula da Silva, a avertizat recent că „fără reglementarea Big Tech-urilor, societatea va fi sub o amenințare constantă”. Însă opoziția de dreapta acuză guvernul și justiția că doresc să „cenzureze” platformele digitale.

În iunie, Curtea Supremă a decis că platformele trebuie să își asume „o mai mare responsabilitate pentru conținuturile generate de utilizatori”. De asemenea, anul acesta, tribunalul a ordonat suspendarea platformei video Rumble – cunoscută pentru faptul că găzduiește conținuturi ale unor figuri conservatoare și de extremă dreapta – după ce aceasta a refuzat să blocheze contul unui utilizator brazilo-american, acuzat de răspândirea dezinformării și discursurilor instigatoare la ură.