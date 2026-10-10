Bugetul UE pentru 2028-2034, redus cu 159 de miliarde de euro într-o nouă propunere. Statele membre, împărțite în două tabere

Președinția irlandeză a Consiliului UE, care coordonează negocierile, a propus reducerea cu aproximativ 8% a bugetului Uniunii pentru perioada 2028-2034, pentru a răspunde solicitărilor unui grup de state condus de Germania, care cere reduceri importante ale cheltuielilor, scrie Politico.

Propunerea pregătește terenul pentru discuții dificile între liderii celor 27 de state membre, la summitul de săptămâna viitoare.

România, printre statele care se opun reducerilor bugetare

Statele membre ale Uniunii Europene sunt împărțite în două tabere în privința viitorului buget. Țările care susțin disciplina bugetară, conduse de Germania, cer reduceri de câteva sute de miliarde de euro din propunerea de aproape 2.000 de miliarde de euro.

În schimb, statele din sudul și estul Europei, reunite în grupul „Prietenii Coeziunii”, din care face parte și România, se opun reducerilor.

Într-o concesie făcută grupului „Prietenii Coeziunii”, Irlanda a propus ca subvențiile pentru fermieri și fondurile destinate dezvoltării regionale să nu fie reduse. Acestea reprezintă jumătate din bugetul total și sunt considerate domenii sensibile din punct de vedere politic.

În schimb, cele mai mari reduceri vizează ajutorul extern, cu 38 de miliarde de euro mai puțin, competitivitatea, cu 75 de miliarde de euro, și cheltuielile administrative ale UE, reduse cu 10 miliarde de euro.

Dublinul a eliminat și un fond de rezervă, cunoscut drept „EU Facility cushion”, care permitea Comisiei Europene să mobilizeze bani pentru gestionarea unor situații de urgență neprevăzute pe parcursul celor șapte ani.

Germania și aliații săi cer reduceri mai mari ale bugetului UE

Cu toate acestea, propunerea Irlandei este puțin probabil să mulțumească statele care cer reduceri bugetare.

Germania și aliații săi au criticat anterior președinția cipriotă a Consiliului UE pentru că propusese reduceri de numai 32 de miliarde de euro în documentul de negociere prezentat în iunie.

Ambasadorii celor 27 de state membre vor discuta duminică noua propunere, în cadrul unei reuniuni în care vor pregăti și negocierile dintre liderii europeni, programate pentru joi.

Guvernele încearcă să ajungă la un acord asupra bugetului până la sfârșitul anului, înainte ca alegerile din Franța, Polonia și Italia să riște să complice negocierile.