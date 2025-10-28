Buletine de vot minuscule testate în Olanda, pentru a simplifica votarea

Cinci municipalități olandeze testează de miercuri un nou format de buletin de vot mult mai mic și mai ușor de folosit, conceput pentru a simplifica procedura de votare și a accelera numărarea voturilor.
Mini-buletinul conține doar două cercuri de completat: unul pentru partid și unul pentru candidatul preferat.
Este mult mai compact decât foaia tradițională de format A2 – aproape cât un poster – folosită în mod normal în restul țării.
Principalul avantaj este că nu trebuie pliat înainte de a fi introdus în urnă, ceea ce face procesul mai rapid și mai simplu atât pentru alegători, cât și pentru cei care numără voturile.
Experimentul se desfășoară în cinci municipalități: Tynaarlo, în provincia Drenthe (nordul țării) – a doua testare, Alphen aan den Rijn, la sud de Amsterdam, Boekel, în Brabantul de Nord, Borne, în regiunea estică Overijssel și Midden-Delfland, între Rotterdam și Haga.
Primul test a fost făcut în timpul alegerilor europene din 2024.
Dacă rezultatele continuă să fie pozitive, a treia testare va avea loc anul viitor la alegerile municipale.
Guvernul olandez ar putea decide apoi să extindă sistemul de buletine în miniatură la nivel național, dar acest lucru va necesita o modificare a legii electorale.
Potrivit postului regional de televiziune Rtv Drenthe, avantajele noului format sunt „bine cunoscute” și simplificarea procedurilor electorale este bine primită de populație.