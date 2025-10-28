Buletine de vot minuscule testate în Olanda, pentru a simplifica votarea

Cinci municipalități olandeze testează de miercuri un nou format de buletin de vot mult mai mic și mai ușor de folosit, conceput pentru a simplifica procedura de votare și a accelera numărarea voturilor.

Mini-buletinul conține doar două cercuri de completat: unul pentru partid și unul pentru candidatul preferat.

Este mult mai compact decât foaia tradițională de format A2 – aproape cât un poster – folosită în mod normal în restul țării.

Principalul avantaj este că nu trebuie pliat înainte de a fi introdus în urnă, ceea ce face procesul mai rapid și mai simplu atât pentru alegători, cât și pentru cei care numără voturile.

Regiuni unde a fost testat

Experimentul se desfășoară în cinci municipalități: Tynaarlo, în provincia Drenthe (nordul țării) – a doua testare, Alphen aan den Rijn, la sud de Amsterdam, Boekel, în Brabantul de Nord, Borne, în regiunea estică Overijssel și Midden-Delfland, între Rotterdam și Haga.

Primul test a fost făcut în timpul alegerilor europene din 2024.

Dacă rezultatele continuă să fie pozitive, a treia testare va avea loc anul viitor la alegerile municipale.

Simplificarea procedurii de votare e cunoscută de populație

Guvernul olandez ar putea decide apoi să extindă sistemul de buletine în miniatură la nivel național, dar acest lucru va necesita o modificare a legii electorale.

Potrivit postului regional de televiziune Rtv Drenthe, avantajele noului format sunt „bine cunoscute” și simplificarea procedurilor electorale este bine primită de populație.