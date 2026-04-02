Prima pagină » Știri externe » Bulgaria solicită sprijinul UE pentru contracararea interferenței străine în alegeri. Analist: „După ce am văzut în România, aceasta este o tendință foarte periculoasă”

Bulgaria solicită sprijinul UE pentru contracararea interferenței străine în alegeri. Analist: „După ce am văzut în România, aceasta este o tendință foarte periculoasă”

Oficialii din Bulgaria au solicitat sprijinul Uniunii Europene pentru a contracara interferența străină, implicit cea a Rusiei, în perspectiva alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 19 aprilie. Un analist la o firmă de monitorizare a conținutului online a atras atenția asupra faptului că deși există reguli stricte privind campaniile electorale, acestea se aplică mass-mediei tradiționale și că „o mare parte a dezinformării s-a mutat în mediul online”. „După ce am văzut în România, aceasta este o tendință foarte periculoasă”, a avertizat analistul, într-o declarație pentru POLITICO.
Bulgaria solicită sprijinul UE pentru contracararea interferenței străine în alegeri. Analist: „După ce am văzut în România, aceasta este o tendință foarte periculoasă”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
02 apr. 2026, 11:09, Știri externe

Potrivit corespondenței consultate de POLITICO, oficialii din Bulgaria au solicitat săptămâna trecută serviciului diplomatic al blocului să ajute la identificarea și oprirea interferenței străine prin intermediul rețelelor de socializare și a site-urilor de propagandă.

Bulgaria va organiza alegeri parlamentare în data de 19 aprilie, când cetățenii se vor prezenta la urne pentru a opta oară în decurs de cinci ani.

Solicitarea Bulgariei adresată Uniunii Europene vine și în contextul în care un raport recent al Centrului Bulgar pentru Studiul Democrației relevă faptul că Bulgaria „are unul dintre cele mai permisive medii informaționale din UE în ceea ce privește manipularea malignă nedemocratică și unul dintre cele mai puțin pregătite răspunsuri instituționale”.

Sofia cere sprijin în acest sens din partea serviciului diplomatic al UE, Serviciul European de Acțiune Externă, care detectează și analizează campaniile actorilor străini de manipulare. Mecanismul declanșat de acest serviciu diplomatic este cel mai frecvent utilizat pentru a proteja, de exemplu, Republica Moldova împotriva amestecului Moscovei.

Analist: O mare parte a dezinformării s-a mutat în mediul online

Potrivit documentului consultat de POLITICO, Bulgaria a solicitat sprijinul UE „având în vedere riscul crescut de campanii coordonate de dezinformare și de ingerință străină care ar putea submina integritatea procesului electoral”.

Guvernul s-a întâlnit, de asemenea, cu reprezentanții TikTok la jumătatea lunii martie pentru a discuta despre dezinformare în timpul campaniei electorale. Un analist la o firmă care monitorizează conținutul online a subliniat că „o mare parte a dezinformării s-a mutat în mediul online” și că deși există reguli stricte privind campaniile electorale, acestea se aplică mass-mediei tradiționale. Analistul a menționat și situația României privind alegerile prezidențiale din 2024.

„Codul electoral bulgar prevede reguli stricte pentru campaniile politice, dar acestea se aplică doar mass-mediei tradiționale. După ce am văzut în România, aceasta este o tendință foarte periculoasă”, a spus Georgi Angelov, analist senior la Sensika Technology, o firmă de cercetare care monitorizează conținutul online.

