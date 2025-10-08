Bulgarii acuză statul și primăriile pentru inundațiile recente: „Construcțiile și defrișările haotice ne-au adus aici”

Un sondaj expres realizat de „Gallup International Balkan” – institut de cercetare sociologică cu tradiție în Bulgaria, arată că majoritatea bulgarilor consideră statul și autoritățile locale principalii vinovați pentru recentele inundații.

Potrivit rezultatelor, citate de Novinite, 43% dintre respondenți dau vina pe stat, pe care îl consideră responsabil pentru că a permis „construcțiile excesive și blocarea albiilor râurilor”, despre care spun că sunt cauzele principale ale dezastrelor.

Massive flooding due to heavy rainfall in Elenite, Burgas Province, Bulgaria 🇧🇬 pic.twitter.com/1w2cKP2lgA — Disaster News (@Top_Disaster) October 3, 2025

Un dezastru provocat de om, arată sondajul

Aproape patru din zece bulgari arată cu degetul spre autoritățile locale, iar 11% cred că investitorii poartă o mare parte din vină. Doar 6% pun responsabilitatea pe umerii cetățenilor.

Întrebați despre cauzele de fond ale inundațiilor, 44% dintre bulgari au indicat construcțiile care invadează râurile și văile, aproape 30% au menționat întreținerea deficitară a albiilor, iar 22% au invocat defrișările.

Sondajul a analizat și percepțiile generale asupra dezastrelor naturale. „O majoritate covârșitoare, de 87%, crede că activitatea umană joacă un rol major în producerea dezastrelor”, sunt concluziile studiului, în timp ce doar 11% consideră că acestea sunt cauzate în principal de schimbările climatice.