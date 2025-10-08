Prima pagină » Știri externe » Bulgarii acuză statul și primăriile pentru inundațiile recente: „Construcțiile și defrișările haotice ne-au adus aici”

Cei mai mulți dintre bulgari dau vina pe stat și autoritățile locale pentru inundațiile recente, arătând cu degetul spre construcțiile haotice și întreținerea deficitară a râurilor.
Bulgarii acuză statul și primăriile pentru inundațiile recente: „Construcțiile și defrișările haotice ne-au adus aici”
Maria Miron
08 oct. 2025, 18:05, Știri externe

Un sondaj expres realizat de „Gallup International Balkan” – institut de cercetare sociologică cu tradiție în Bulgaria, arată că majoritatea bulgarilor consideră statul și autoritățile locale principalii vinovați pentru recentele inundații.

Potrivit rezultatelor, citate de Novinite, 43% dintre respondenți dau vina pe stat, pe care îl consideră responsabil pentru că a permis „construcțiile excesive și blocarea albiilor râurilor”, despre care spun că sunt cauzele principale ale dezastrelor.

 

Un dezastru provocat de om, arată sondajul

Aproape patru din zece bulgari arată cu degetul spre autoritățile locale, iar 11% cred că investitorii poartă o mare parte din vină. Doar 6% pun responsabilitatea pe umerii cetățenilor.

Întrebați despre cauzele de fond ale inundațiilor, 44% dintre bulgari au indicat construcțiile care invadează râurile și văile, aproape 30% au menționat întreținerea deficitară a albiilor, iar 22% au invocat defrișările.

Sondajul a analizat și percepțiile generale asupra dezastrelor naturale. „O majoritate covârșitoare, de 87%, crede că activitatea umană joacă un rol major în producerea dezastrelor”, sunt concluziile studiului, în timp ce doar 11% consideră că acestea sunt cauzate în principal de schimbările climatice.

 