Canada ar putea desemna un trimis internațional special pentru Ucraina

Guvernul canadian ia în calcul desemnarea unui trimis internațional special pentru Ucraina, iar actualul ministru al Transporturilor este favorit pentru acest rol, potrivit Reuters.

„Chrystia Freeland este așteptată să părăsească guvernul și să preia un rol de trimis internațional special pentru Ucraina”, a declarat marți o sursă familiarizată cu subiectul, sub protecția anonimatului.

Vorbește ucraineană și are rădăcini în regiune

Freeland, care are origini ucrainene și vorbește fluent limba, a jucat un rol central în formularea abordării dure a Canadei față de Rusia, în contextul invaziei din Ucraina. „A contribuit la conturarea poziției ferme a Canadei”, notează Reuters.

Deși ar urma să renunțe la funcția din cabinet, Freeland va rămâne membru al Parlamentului pentru moment. Contactată pentru comentarii, Freeland nu a răspuns încă solicitărilor jurnaliștilor.

Chrystia Freeland, în vârstă de 57 de ani, a fost principala contracandidată a lui Mark Carney în cursa pentru șefia Partidului Liberal, pierzând clar în alegerile interne din martie. Totuși, ea a rămas în guvern după ce Carney a câștigat alegerile anticipate din luna aprilie.

La finalul anului 2024, Freeland a demisionat brusc din funcția de ministru de Finanțe, gest care a declanșat o criză internă în partid. Drept consecință, fostul premier Justin Trudeau și-a anunțat retragerea de la conducere.