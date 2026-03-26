Candidatul desemnat să conducă forțele nucleare ale Statelor Unite afirmă că nu este necesară testarea focoaselor nucleare

Declarația amiralului Richard Correll vine în contextul în care oficialii analizează modul de implementare a unei directive emise în luna octombrie de președintele Donald Trump privind efectuarea de teste ale armelor nucleare, scrie Reuters.

Correll, care a depus mărturie în fața SASC în cadrul audierii pentru confirmarea sa în funcția de comandant al Comandamentului Strategic al Statelor Unite, a fost întrebat dacă vede o necesitate militară pentru ca Statele Unite să efectueze teste ale focoaselor nucleare, ultimele având loc în 1992.

Menționând că Departamentul Energiei și Pentagonul certifică anual siguranța și fiabilitatea arsenalului nuclear al SUA, Correll și-a exprimat sprijinul pentru cea mai recentă certificare, emisă pentru perioada 2025–2026.

Cele două departamente „au indicat că dispunem de capabilitățile și de testările suficiente pentru a ne convinge de fiabilitatea și eficacitatea focoaselor noastre nucleare”, a declarat Correll.

„Însă monitorizăm acest lucru foarte atent și voi continua să ofer cele mai bune sfaturi militare ale mele”, a mai spus el.