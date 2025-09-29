Prima pagină » Știri externe » Casa Albă: Acordul pentru încetarea războiului din Gaza este aproape

Administrația Trump susține că negocierile pentru oprirea conflictului din Gaza se apropie de un acord, însă succesul depinde de compromisuri acceptate atât de Israel, cât și de Hamas.
Rareș Mustață
29 sept. 2025, 17:40, Politic

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru postul Fox News că un acord pentru încheierea războiului din Gaza este „aproape de finalizare”, dar a subliniat că ambele părți trebuie să facă concesii pentru ca acesta să fie viabil.

„Ca în orice negociere, ambele părți trebuie să accepte compromisuri și e posibil ca fiecare să rămână puțin nemulțumită,” a spus Leavitt.

Ea a precizat că Statele Unite mențin contacte regulate cu Israelul și comunică indirect cu Hamas prin intermediul unor mediatori, cu scopul de a facilita un acord de încetare a ostilităților.

Declarațiile vin pe fondul eforturilor intense ale administrației Trump de a pune capăt conflictului din Gaza, care a provocat pierderi semnificative de vieți omenești și distrugeri în regiune.