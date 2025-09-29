Casa Albă: Acordul pentru încetarea războiului din Gaza este aproape

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat pentru postul Fox News că un acord pentru încheierea războiului din Gaza este „aproape de finalizare”, dar a subliniat că ambele părți trebuie să facă concesii pentru ca acesta să fie viabil.

„Ca în orice negociere, ambele părți trebuie să accepte compromisuri și e posibil ca fiecare să rămână puțin nemulțumită,” a spus Leavitt.

Ea a precizat că Statele Unite mențin contacte regulate cu Israelul și comunică indirect cu Hamas prin intermediul unor mediatori, cu scopul de a facilita un acord de încetare a ostilităților.

Declarațiile vin pe fondul eforturilor intense ale administrației Trump de a pune capăt conflictului din Gaza, care a provocat pierderi semnificative de vieți omenești și distrugeri în regiune.