Trump își extinde afacerile în fonduri de investiții cu temă patriotică

Compania de media a președintelui american, Trump Media & Technology Group, pregătește lansarea unei game de fonduri de investiții tranzacționate la bursă (ETF-uri), care se aliniază cu ideologia sa politică „America First”. Noile produse financiare vor include investiții în companii din energie și apărare, un fond imobiliar destinat exclusiv statelor americane cu majoritate republicană și acțiuni considerate „icoane americane” – un mesaj de marketing politic și cultural, vizând investitorii care preferă companiile americane tradiționale, văzute ca simboluri naționale, în locul corporațiilor mondiale.

Numele lui Trump, atu pe o piață saturată de fonduri

Trump Media a transmis o solicitare oficială către autoritățile din SUA pentru a înregistra cinci noi ETF-uri care reflectă valorile conservatoare, naționaliste și pro-business promovate de șeful SUA.

Lansarea unor astfel de fonduri într-un sector deja saturat ridică semne de întrebare cu privire la șansele lor reale de succes pe piață.

Totuși, analiștii consideră că notorietatea numelui Trump ar putea reprezenta un avantaj competitiv: „Pe de o parte, aceste produse pătrund într-o piață extrem de aglomerată și vor trebui să lupte pentru a se diferenția și a atrage capital. Pe de altă parte, a avea un brand bine cunoscut într-o categorie în creștere este un loc bun în care să te afli”, a explicat Eric Balchunas, analist senior specializat în fonduri ETF la Bloomberg Intelligence.

Îmbinând politica cu afacerile

Noile fonduri s-ar alătura altor inițiative similare de pe piața americană, cum ar fi ETF-ul MAGA (Make America Great Again), care investește în companii ce sprijină candidați republicani. De asemenea, Trump Media a depus în trecut și cereri pentru ETF-uri legate de criptomonede, deși niciunul nu a fost lansat până acum.

Planul reflectă o strategie mai largă a lui Trump de a transforma loialitatea politică a susținătorilor săi în putere financiară și capital de piață, potrivit sursei citate. Criticii atrag atenția asupra unui posibil conflict de interese, deoarece Trump ar putea influența politic domenii în care afacerile sale vor să câștige bani.

Casa Albă: Trump este „complet separat” de afaceri

Casa Albă a transmis anterior că președintele Trump este „complet separat” de afacerile sale.

Pentru investitorii europeni, fenomenul arată o tendință tot mai vizibilă în SUA de a combina investițiile financiare cu ideologia politică, ceea ce ridică întrebări despre neutralitatea piețelor și etica implicării politice directe în produsele financiare.