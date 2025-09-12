Casa Albă îl susţine pe directorul FBI Kash Patel în ancheta privind atacul asupra lui Charlie Kirk

Conform NBC News, administraţia de la Washington a transmis că are „încredere deplină” în directorul FBI Kash Patel, în contextul criticilor privind ancheta asupra împuşcării activistului conservator Charlie Kirk.

Patel a scris miercuri pe reţelele sociale că un suspect a fost reţinut, dar la mai puţin de două ore a revenit anunţând eliberarea acestuia.

„Directorul Patel lucrează zi şi noapte la acest caz. Oricine îi pune la îndoială hotărârea şi devotamentul, mai ales când Charlie îi era un prieten apropiat, face un gest dezgustător de joc politic. Prioritatea este dreptatea, iar autorul crimei va înfrunta întreaga forţă a legii,” a declarat un oficial al Casei Albe.

Autorităţile federale continuă căutarea atacatorului, fără a oferi până acum detalii suplimentare despre posibili suspecţi sau motivele incidentului.