Casa Albă califică atacul Israelului în Qatar drept „un incident nefericit”

Casa Albă a calificat atacul Israelului asupra capitalei Qatarului, Doha, drept „un incident nefericit” produs pe teritoriul unui aliat apropiat al Statelor Unite, relatează Sky News.
Iulian Moşneagu
09 sept. 2025, 22:15, Știri externe

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că administrația Trump a fost notificată de armata americană despre atacul Israelului.

Karoline Leavitt a refuzat să spună dacă informația a venit direct de la Israel sau a fost detectată de forțele americane. „Din păcate, Hamas se afla într-o zonă din capitala Qatarului”, a spus ea.

„Bombardarea unilaterală pe teritoriul Qatarului, o națiune suverană și un aliat apropiat al Statelor Unite, care muncește din greu și își asumă riscuri curajoase alături de noi pentru a media pacea, nu servește obiectivelor Israelului sau ale Americii. Totuși, eliminarea Hamas, care a profitat de pe urma suferinței celor ce trăiesc în Gaza, este un obiectiv justificat”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

Leavitt a precizat că emisarul special al lui Trump, Steve Witkoff, a avertizat Qatarul despre iminența atacului.

„Președintele consideră Qatarul un aliat puternic și un prieten al Statelor Unite și regretă profund locul unde a avut loc acest atac”, a precizat aceasta.

Leavitt a adăugat că Trump crede că „acest incident nefericit ar putea reprezenta o oportunitate pentru pace”.

Președintele american le-a dat asigurări liderilor din Qatar că un astfel de atac nu se va mai repeta, a mai spus Leavitt.

Întrebată dacă vor exista consecințe pentru Netanyahu, Leavitt a declarat că doar președintele poate lua această decizie.