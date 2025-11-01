Casa Albă schimbă regulile. Care este noua cerință impusă de Trump pentru accesul jurnaliștilor în Biroul Oval

Casa Albă a emis vineri o nouă regulă care restricţionează accesul jurnaliştilor acreditaţi la spaţiile din apropierea Biroului Oval, inclusiv la biroul secretarului de presă Karoline Leavitt.

Potrivit unui memorandum transmis de Consiliul Naţional de Securitate (NSC), reporterii nu mai pot intra în „Upper Press”, cunoscută ca Sala 140, fără o programare prealabilă cu un angajat autorizat al Casei Albe.

Decizia este justificată prin necesitatea de a proteja materiale considerate sensibile şi de a asigura o coordonare mai strânsă între personalul NSC şi cel al echipei de comunicare a preşedintelui.

Noua regulă a intrat în vigoare imediat.

Măsura vine după restricţii similare impuse la începutul lunii pentru presa care acoperă activitatea Departamentului Apărării, decizie ce a determinat mai mulţi jurnalişti să-şi părăsească birourile din Pentagon şi să returneze acreditările.