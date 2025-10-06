Prima pagină » Știri externe » Ce a oprit aterizările pe un aeroport din Norvegia. Alertă de drone în miez de noapte

O dronă a perturbat traficul aerian pe aeroportul din Oslo, capitala Norvegiei. Incidentul s-a produs luni dimineaţă.
Sursa: Facebook/NATO
Petru Mazilu
06 oct. 2025, 10:49, Știri externe

Aeroportul norvegian a întrerupt temporar mai multe aterizări luni dimineaţă, după apariţia unei drone în apropierea aeroportului, a declarat operatorul Avinor citat de Reuters.

„Una sau mai multe aeronave au aşteptat în aer până la clarificarea situaţiei. Nicio aeronavă nu a plecat spre alte aeroporturi”, a explicat un purtător de cuvânt al Avinor.

Agenţia de ştiri norvegiană a citat poliţia care a anunţat că a primit un raport în jurul miezului nopţii conform căruia un pilot al Norwegian Air a crezut că a văzut trei până la cinci drone în apropierea aeroportului.

Incidente asemănătoare au avut loc în Polonia, Belgia, Germania şi în ţările baltice.