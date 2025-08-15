Ce locație a sugerat Putin pentru următoarea întâlnire cu Trump

„Vom vorbi foarte curând și probabil ne vom revedea foarte curând”, i-a spus Donald Trump lui Vladimir Putin la final.

„Data viitoare, la Moscova”, a răspuns Putin în engleză.

„Asta e o propunere interesantă”, a declarat Trump și a adăugat: „voi fi criticat puțin pentru asta, dar cred că ar putea să se întâmple”.

Trump și Putin afirmă că au avut o întâlnire productivă

Președintele american Donald Trump a afirmat, la finalul summitului cu omologul său rus Vladimir Putin desfășurate în Alaska, că cele două părți au făcut „progrese semnificative” în cadrul discuțiilor, chiar dacă nu s-a ajuns încă la un acord final.

Trump a precizat că va discuta cu NATO și cu Volodomir Zelenski pentru a „discuta despre întâlnirea de astăzi”.

Putin afirmă că a ajuns la un acord cu Trump și speră că liderii de la Kiev „nu vor pune bețe în roate” procesului de încheiere a războiului. El nu a oferit detalii despre conținutul acordului.