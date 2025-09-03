Ce mănâncă Xi Jinping, Putin, Kim Jong-un la masa oficială. Presa de stat a publicat meniu. La eveniment participă și Adrian Năstase și Viorica Dăncilă

Astăzi este a treia oară când liderul chinez Xi Jinping prezidează o paradă militară în Piața Tiananmen din Beijing – egalând totalul combinat al celor trei predecesori ai săi. Singurul lider chinez care a organizat mai multe parade militare a fost Mao Zedong, care a supravegheat 11 spectacole consecutive de Ziua Națională între 1949 și 1959.

Îmbrăcat într-un costum care amintea de cel purtat de Mao Zedong, Xi Jinping a orchestrat o demonstrație de forță destinată atât populației, cât și comunității internaționale, în Piața Tiananmen, potrivit AFP.

În tribunele oficiale, președintele rus Vladimir Putin a stat alături de liderul nord-coreean Kim Jong-un, care a participat pentru prima dată la un eveniment militar de amploare organizat de China. Kim a sosit la Beijing însoțit de fiica sa, Ju Ae, despre care serviciile de informații sud-coreene cred că ar putea fi desemnată drept succesoare.

La eveniment au fost prezenți și foștii premieri români, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, ce au participat și la fotografia oficială.

Liderii și invitații lor i-au prânzul acum. Meniul este unul consistent.

Meniul de la Beijing

Meniul, publicat de ziarul Wen Wei Po din Hong Kong, afiliat statului, include o serie de preparate inspirate atât din tradiția chineză, cât și din bucătăria internațională:

Supă de pui cu scoici și bulbi de crin

Cotlete de miel la cuptor

Homar prăjit cu carne de crab, icre și albuș de ou

Consommé clar de scoici cu ciuperci asortate

Somon marinat în sare la cuptor cu sos cremos de muștar

Alte feluri includ orez prăjit, prăjituri cu mazăre și prăjituri cu mango, precum și două sortimente de vin roșu și alb, ambele provenind din provincia Hebei din China.