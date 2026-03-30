Ce poate face UE cu Ungaria dacă Orbán câștigă din nou. Cinci opțiuni pe masa diplomaților europeni

Dacă Viktor Orbán câștigă alegerile din 12 aprilie, UE este pregătită să treacă la un alt nivel în relația cu Budapesta. Zece diplomați europeni au declarat pentru Politico că pe masă se află deja mai multe opțiuni, de la schimbarea regulilor de vot până la excluderea Ungariei din bloc.

Ungaria a blocat recent un împrumut pentru Ucraina pe care îl aprobase în decembrie. Reacția a fost dură. „Nimeni nu poate șantija instituțiile europene. Este complet inacceptabil”, a declarat președintele Consiliului European, António Costa.

Au apărut și acuzații că ministrul ungar de externe i-ar fi informat pe ruși în timpul pauzelor de la reuniunile UE.

„Dacă Orbán câștigă, mănușile vor fi aruncate”, a spus un diplomat de rang înalt, citat anonim de Politico.

1. Vot cu majoritate calificată

Prima opțiune: extinderea votului cu majoritate calificată la domenii care acum necesită unanimitate – politică externă, buget pe termen lung. Trei diplomați s-au arătat favorabili acestei idei.

Problema: renunțarea la unanimitate ar fi un pas uriaș, afectând un principiu fundamental al blocului.

2. Europa cu mai multe viteze

A doua opțiune vizează coaliții informale ale statelor dispuse să colaboreze, ocolind blocajele unui singur stat. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a susținut deja această idee.

Limita: multe decizii necesită în continuare acordul tuturor celor 27, inclusiv cel al Ungariei.

3. Presiune financiară și retragerea fondurilor

A treia opțiune implică aplicarea mai strictă a condiționalității legate de statul de drept. Noul buget pe termen lung al UE include deja prevederi în acest sens.

„Suspendarea plăților sau blocarea finanțării sunt acum pe masa discuțiilor”, a spus comisarul european Michael McGrath.

Budapesta a avertizat că va veta orice condiționalitate mai strictă — sau chiar întreg bugetul UE.

4. Suspendarea drepturilor de vot

Articolul 7 din tratatele UE permite suspendarea drepturilor de vot ale unui stat membru. Parlamentul European l-a declanșat în 2018, dar procesul s-a blocat.

Motivul: suspendarea necesită acordul tuturor celorlalte 26 de state. Slovacia lui Robert Fico nu va fi de acord.

5. Excluderea din UE

Cea mai dură opțiune și cea mai puțin realistă. Nicio țară nu a fost vreodată exclusă din UE, iar tratatele nu prevăd o astfel de procedură.

„Este o idee nerealistă, dar bună”, a spus un diplomat. Altul a temperat: „Ce ar face Ungaria în acest caz? Ar intra în orbita Rusiei”.