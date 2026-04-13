NYTimes: De ce înfrângerea lui Orban în Ungaria este un moment important pentru UE

Viktor Orban a reprezentat mult timp o provocare și o frustrare pentru Uniunea Europeană, iar înfrângerea sa din alegerile de duminică din Ungaria a fost salutată de liderii UE de top ca un potențial moment de schimbare radicală după ani de ciocniri între Bruxelles și Budapesta, relatează NYTimes.

„Inima Europei bate mai tare în Ungaria în această seară”, a scris Ursula von der Leyen, președinta executivului Uniunii Europene, pe rețelele de socializare, în timpul voturilor.

Orban a stat adesea în calea obiectivelor politice critice pentru Uniunea Europeană, inclusiv blocarea unui împrumut acordat Ucrainei și a pachetelor de sancțiuni care vizau Rusia. Administrația sa a fost considerată mult timp un risc de securitate în cadrul întâlnirilor sensibile din cauza legăturilor sale relativ apropiate cu Kremlinul.

Odată cu victoria partidului de opoziție din Ungaria, condus de Peter Magyar, acest lucru ar putea începe să se schimbe.

Magyar și partidul său, Tisza, au adoptat un ton mai prietenos atât față de Uniunea Europeană, cât și față de NATO.

În timp ce votul era în desfășurare, Magyar a subliniat că acesta avea loc la aniversarea unui vot din 2003 în favoarea aderării Ungariei la Uniunea Europeană – un potențial semnal că dorește să rupă animozitatea lui Orban față de Bruxelles.

Se așteaptă ca noua conducere să deschidă calea pentru un împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, împrumut înghețat timp de săptămâni din cauza obiecțiilor lui Orban.

„Rezultatul alegerilor schimbă radical regulile jocului pentru Europa”, a declarat Mujtaba Rahman, director general pentru Europa la Eurasia Group, o firmă de consultanță în risc politic.

Și Magyar este sceptic față de anumite politici UE

Însă Magyar are și o opinie sceptică față de anumite politici europene. Într-un moment în care blocul comunitar încearcă să-și taie legăturile energetice cu Rusia, el a indicat că importurile rusești trebuie să rămână o opțiune. Partidul său s-a opus, de asemenea, unor viitoare schimbări ale politicilor de migrație .

Și există multe domenii în care Ungaria a fost doar o voce controversată. Acum, alte dezacorduri între statele membre pe teme spinoase care necesită unanimitate – inclusiv extinderea UE – ar putea ieși la iveală.

„Face lucrurile mai ușoare: nu mai există șantaj sistematic”, a spus Eric Maurice, analist politic la Centrul European de Politici, referindu-se la obstacolele frecvente pe care le-a întâmpinat dl. Orban. „Dar nu face lucrurile mai ușoare.”

Guvernul Orban a fost dificil de gestionat pentru oficialii europeni, la fel ca în cazul împrumutului de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.

Liderii europeni au fost de acord să acorde împrumutul la sfârșitul anului 2025, iar Ungaria a permis adoptarea planului. Însă Orban și partidul său au șocat Bruxellesul oprind împrumutul în februarie, invocând lentoarea Ucrainei în repararea unei conducte care traversează teritoriul ucrainean înainte de a livra combustibil rusesc Ungariei și Slovaciei.

Atacul a fost perceput ca o poziționare înaintea alegerilor din Ungaria, în care partidul lui Orban, Fidesz, a adoptat o linie deschisă anti-Ucraina și anti-Uniunea Europeană.

Fidesz a plasat imagini nefavorabile cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pe panouri publicitare din toată Ungaria, învinuindu-l pe acesta și pe Uniunea Europeană pentru creșterea șomajului și stagnarea creșterii economice și acuzându-i că încearcă să fure bani maghiari.

Orban a reprezentat, de asemenea, un obstacol constant în calea eforturilor de a paraliza economia rusă cu sancțiuni, folosind adesea vetoul Ungariei ca pârghie pentru a obține excepții sau acces la finanțare de la Bruxelles.

Guvernul Orban a reprezentat o provocare pentru oficialii UE și în alte moduri, cum ar fi atunci când a decis să interzică o paradă a Pride-ului în 2025.

Cel mai recent, partidul Fidesz al lui Orban a devenit subiectul unei intense critici și a unei critici din cauza scurgerilor de informații către Rusia. Mass-media europeană a relatat că membri ai guvernului domnului Orban au împărtășit informații din cadrul întâlnirilor UE cu Kremlinul.

O colaborare mai fluidă cu Bruxelles-ul s-ar putea dovedi profitabilă pentru Ungaria.

Magyar va încerca probabil să deblocheze fonduri în valoare de miliarde de euro care au fost înghețate de Bruxelles, inclusiv un pachet de granturi de aproximativ 10 miliarde de euro care necesită acțiuni până la sfârșitul lunii august. Ungaria lucrează, de asemenea, la acordarea a 16 miliarde de euro în împrumuturi pentru reînarmare .

Înfrângerea lui Orban înseamnă și că Uniunea Europeană își pierde probabil cel mai înfocat critic intern.

În perioada premergătoare alegerilor, tabăra domnului Orban a insistat că Uniunea Europeană se amestecă în vot, făcând adesea afirmații cu puține dovezi.

Administrația Trump a îmbrățișat această linie, vicepreședintele JD Vance acuzând Bruxellesul de „unul dintre cele mai grave exemple de interferență electorală pe care le-am văzut sau despre care am citit vreodată” în timpul unei vizite la Budapesta săptămâna trecută.

Oficialii Uniunii Europene au negat acuzațiile. Pe parcursul votului, aceștia au evitat să comenteze alegerile, de teamă să nu infiltreze narațiunea de interferență.

„Întotdeauna mi se pare ciudat că un vicepreședinte al Comisiei Europene nu poate comenta alegerile, în timp ce vicepreședintele SUA va comenta alegerile și campania”, a declarat săptămâna trecută Stéphane Séjourné, vicepreședintele Comisiei Europene.

Duminică seară, când vestea victoriei lui Magyar a devenit realitate, liderii Uniunii Europene au îmbrățișat schimbarea.

„Locul Ungariei este în inima Europei”, a scris duminică seară pe rețelele de socializare Roberta Metsola, președinta Parlamentului European .