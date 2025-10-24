Cea mai mare confiscare de medicamente ilegale pentru slăbit: Fabrică clandestină desființată în UK

Au fost confiscate 2.000 de fiole cu substanțe neaprobate, zeci de mii de recipiente goale și substanțe chimice brute, cu o valoare de peste 250.000 lire sterline.

Agenția de Reglementare a Medicamentelor și Produselor Medicale (MHRA) a confirmat vineri desființarea primei fabrici ilegale de medicamente pentru slăbit descoperite în Marea Britanie, situată într-o zonă industrială la periferia orașului Nottingham, anunță The Independent.

Percheziția, care a durat două zile și a fost sprijinită de poliția din Northamptonshire, a descoperit 2.000 de fiole etichetate fals ca tirzepatidă și retatrutidă (medicamente neaprobate pentru slăbit în Marea Britanie), zeci de mii de fiole goale, pregătite să fie umplute, ingrediente chimice brute, rchipamente sofisticate de ambalare și producție și aproximativ 20.000 de lire sterline în numerar, bănuite a fi legate de traficul de medicamente.

Valoarea de piață a produselor finite pentru slăbit este estimată la peste un sfert de milion de lire sterline.

Secretarul de stat pentru sănătate, Wes Streeting, a declarat: „Este o victorie în lupta împotriva criminalilor fără scrupule care pun vieți în pericol prin vânzarea de produse periculoase și ilegale pentru slăbit. Mesajul meu este clar: nu cumpărați medicamente pentru slăbit din surse nereglementate. Discutați cu medicul dumneavoastră de familie”.

Andy Morling, șeful Unității de aplicare a legii penale a MHRA, a avertizat: „Consumul de medicamente eliberate pe bază de rețetă obținute din orice altă sursă prezintă riscuri grave pentru sănătatea dumneavoastră – nu există garanții cu privire la conținutul acestora, iar unele pot fi chiar contaminate cu substanțe toxice”.

Fabrica era folosită pentru fabricarea, ambalarea și distribuirea la scară largă către clienți a unor produse pentru slăbit fără licență și potențial letale. Operațiunea face parte din acțiunile MHRA de combatere a comerțului ilegal cu medicamente pentru slăbit.