Cel de-al doilea membru al echipajului de pe avionul doborât de Iran rămâne de negăsit

Un membru al echipajului american a fost salvat după ce avionul de luptă F-15E Strike Eagle a fost doborât deasupra Iranului, în timp ce al doilea militar este în continuare dispărut, relatează CNN.

Incidentul marchează prima pierdere confirmată a unui avion de vânătoare american de la începutul conflictului, declanșat în urmă cu aproape cinci săptămâni.

Confirmări neoficiale

Oficiali americani familiarizați cu situația au confirmat neoficial că aeronava doborâtă este un F-15E, după ce inițial presa de stat iraniană susținuse că ar fi fost vorba despre un avion F-35.

Imaginile publicate de agențiile iraniene arătau fragmente de epavă, inclusiv o aripă caudală. Experții în aviație au stabilit însă că acestea aparțin unui F-15E din escadrila 494 a Forțelor Aeriene americane, bazată la RAF Lakenheath, în Marea Britanie.

Nu este clar când și unde au fost realizate fotografiile.

Operațiunea de salvare este extrem de riscantă

Operațiunea de recuperare a echipajului este în plină desfășurare și este considerată extrem de periculoasă, deoarece aeronavele implicate pot fi ținte pentru focul de la sol.

Potrivit imaginilor apărute ulterior, un avion C-130 Hercules și un elicopter HH-60 Pave Hawk au fost observate zburând la joasă altitudine în sud-vestul Iranului, inclusiv în timpul unei operațiuni de realimentare în aer.

Un moment critic în conflict

Doborârea avionului vine la doar câteva zile după declarațiile președintelui Donald Trump, care susținea că SUA „au învins și decimat complet Iranul” și că războiul „se apropie de final”.

„Noi avem toate cărțile. Ei nu au niciuna”, declara acesta miercuri.

Casa Albă, prin purtătorul de cuvânt Karoline Leavitt, a confirmat că președintele a fost informat, însă nu a oferit detalii suplimentare.

Într-un interviu pentru NBC News, Trump a refuzat să comenteze operațiunea de salvare, dar a declarat că incidentul nu va afecta negocierile: „Nu, deloc. Este război. Suntem în război”, a spus acesta laconic.

Armistițiu respins

În paralel, agenția iraniană Fars News Agency a relatat că Teheranul a respins o propunere americană de armistițiu de 48 de ore, citând surse anonime.

Căutările continuă

Starea celui de-al doilea membru al echipajului rămâne necunoscută, iar eforturile de localizare continuă în condiții dificile, pe măsură ce se lasă noaptea în zona operațiunii.

Deocamdată, Pentagonul nu a oferit o poziție oficială privind incidentul.