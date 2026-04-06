Cel puțin 3 morți, inclusiv un copil, într-un atac aerian rusesc asupra Odesei

Cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise într-un atac rusesc asupra orașului Odesa, în sudul Ucrainei, a anunțat luni șeful administrației militare a orașului, Serhiy Lysak, potrivit Le Figaro. „În urma atacului inamic efectuat aseară, regretăm din păcate să raportăm trei decese, inclusiv un copil”, a scris Lysak pe Telegram.

El a adăugat că atacul, care a lovit clădiri rezidențiale, a rănit și zece persoane, dintre care două sunt grav. Odesa, un oraș portuar important cu un milion de locuitori la Marea Neagră, prin care trec majoritatea exporturilor ucrainene, este în mod regulat vizat de Moscova.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar (sudul Ucrainei), Veniamin Kondratiev, a raportat „atacuri masive cu drone” din partea Ucrainei, care au rănit cel puțin opt persoane și au avariat clădiri de apartamente și case începând de duminică dimineață. Potrivit Ministerului Apărării rus, așa cum a relatat agenția de știri TASS, apărarea aeriană a doborât 50 de drone ucrainene deasupra Rusiei în noaptea de duminică spre luni.