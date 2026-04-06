Prima pagină » Știri externe » Cel puțin 3 morți, inclusiv un copil, într-un atac aerian rusesc asupra Odesei

Cel puțin 3 morți, inclusiv un copil, într-un atac aerian rusesc asupra Odesei

Odesa, un mare oraș portuar cu un milion de locuitori la Marea Neagră, prin care trec majoritatea exporturilor ucrainene, este în mod regulat vizat de Rusia.
Cel puțin 3 morți, inclusiv un copil, într-un atac aerian rusesc asupra Odesei
Foto: Mediafax imagine cu caracter ilustrativ
Laurențiu Marinov
06 apr. 2026, 08:57, Știri externe

Cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, au fost ucise într-un atac rusesc asupra  orașului Odesa, în sudul Ucrainei, a anunțat luni șeful administrației militare a orașului, Serhiy Lysak, potrivit Le Figaro. „În urma atacului inamic efectuat aseară, regretăm din păcate să raportăm trei decese, inclusiv un copil”, a scris Lysak pe Telegram.

El a adăugat că atacul, care a lovit clădiri rezidențiale, a rănit și zece persoane, dintre care două sunt grav. Odesa, un oraș portuar important cu un milion de locuitori la Marea Neagră, prin care trec majoritatea exporturilor ucrainene, este în mod regulat vizat de Moscova.

De partea rusă, guvernatorul regiunii Krasnodar (sudul Ucrainei), Veniamin Kondratiev, a raportat „atacuri masive cu drone” din partea Ucrainei, care au rănit cel puțin opt persoane și au avariat clădiri de apartamente și case începând de duminică dimineață. Potrivit Ministerului Apărării rus, așa cum a relatat agenția de știri TASS, apărarea aeriană a doborât 50 de drone ucrainene deasupra Rusiei în noaptea de duminică spre luni.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui
Gandul
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Alimentul aparent banal care ar trebui strict interzis copiilor, potrivit celebrului medic pediatru Mihai Craiu
CSID
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Promotor