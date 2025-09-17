Cel puţin 50 de palestinieni au fost ucişi în Gaza de la primele ore ale dimineţii

Cel puţin 50 de palestinieni au fost ucişi miercuri în urma atacurilor israeliene din Fâşia Gaza, au anunţat surse medicale locale, citate de Al Jazeera.

Dintre victime, 38 se aflau în oraşul Gaza, unde loviturile aeriene s-au intensificat în cursul dimineţii.

Conform aceloraşi surse, bilanţul total al războiului declanşat de Israel în Gaza, din octombrie 2023, a ajuns la cel puţin 64.964 de morţi şi 165.312 răniţi.

Situaţia rămâne critică, spitalele raportând dificultăţi majore în tratarea victimelor pe fondul lipsei de medicamente şi a infrastructurii distruse.