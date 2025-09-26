Cel puţin 9 morţi în urma loviturilor israeliene asupra capitalei Yemenului, anunţă rebelii Houthi

Atacul marchează o nouă escaladare în schimburile dintre Israel şi rebelii sprijiniţi de Iran în contextul războiului din Gaza.

Loviturile de joi după-amiază au avut loc la o zi după ce o dronă lansată de Houthi a rănit 22 de persoane în oraşul israelian Eilat, din sud, într-o rară penetrare a apărării aeriene a Israelului.

Potrivit ministerului sănătăţii din zona de nord a Yemenului controlată de Houthi, care include Sanaa, patru copii, două femei şi trei vârstnici se numără printre morţi. Oficialii rebeli au mai spus că printre răniţi se află 59 de copii, 35 de femei şi 80 de vârstnici.

Medicii încă mai căutau vineri victime care ar putea fi prinse sub dărâmături, au transmis rebelii, semnalând că bilanţul ar putea creşte.

Armata israeliană a anunţat joi că a efectuat atacuri în Yemen, folosind zeci de aeronave pentru a lovi sedii de comandă militară Houthi, tabere militare şi obiective de securitate şi informaţii.

Un purtător de cuvânt al Houthi, Omar el-Bekhety, a declarat joi că atacurile israeliene au vizat cartiere rezidenţiale şi instalaţii electrice şi a susţinut că sistemele de apărare Houthi au dejucat „o mare parte din atac”.

„Aceste crime nu ne vor descuraja şi nu ne vor frânge voinţa, ci vor spori fermitatea şi rezistenţa noastră în faţa crimelor sioniste şi în continuarea sprijinului pentru poporul onorabil, asuprit şi liber din Gaza”, a adăugat acesta.

Israelul a lansat anterior atacuri aeriene ca răspuns la tirurile de rachete şi drone ale Houthi asupra Israelului. Rebelii Houthi au trimis rachete şi drone spre Israel şi au atacat nave în Marea Roşie timp de peste 22 de luni, declarând că acţionează în solidaritate cu palestinienii în timpul războiului din Gaza.