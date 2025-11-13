Dezvăluirile explozive ale lui Michael Wolff: Epstein și Trump, doi oameni legați de aceleași umbre

Scandalul Epstein este reaprins odată cu publicarea unei serii de documente de către Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților din SUA. Printre aceste documente se numără un mesaj din 2011, trimis de Epstein către Ghislaine Maxwell, partenera și complicea sa, în care menționa că Donald Trump „a stat ore întregi la mine acasă cu una dintre fete”.

Mai mult, un e-mail din 2019, adresat chiar lui Michael Wolff, conține o declarație a lui Epstein conform căreia Trump „știa despre fete”. Această afirmație intră în contradicție directă cu poziția publică a fostului președinte, care a insistat constant că s-a distanțat de finanțistul controversat.

O prietenie de 15 ani, cu legături adânci

Într-un interviu acordat recent, și prezentat de La Stampa, Wolff a descris relația dintre Epstein și Trump ca fiind una de nedespărțit, întinsă pe o perioadă de peste un deceniu.

„Comunicau zilnic, se afișau peste tot împreună, derulau afaceri neclare și erau mereu în preajma modelelor tinere”, a detaliat autorul.

Conform lui Wolff, cei doi împărtășeau „aceleași ispite și același tip de putere”, o combinație pe care o caracterizează drept „toxică și distructivă”.

Imagini compromițătoare și întrebări fără răspuns

Wolff a vorbit și despre existența unor fotografii cu Trump alături de tinere în ipostaze indecente. El susține că a văzut aceste imagini, dar că ele „au dispărut între timp”. „Nu pot spune dacă au fost distruse, dar sunt convins că au existat”, a adăugat acesta.

Autorul este de părere că administrația Trump a depus eforturi considerabile pentru a bloca publicarea integrală a dosarelor legate de Epstein.

Recent, Michael Wolff a fost acționat în justiție de Melania Trump, ca urmare a menționării numelui ei în contextul legăturii cu Epstein. Scriitorul a răspuns cu un contra-proces, acuzând familia Trump că încearcă să suprime orice discuție publică pe marginea acestui scandal.

„Nimic din ce am declarat nu este defăimător. Adevărul este că Trump și Melania nu doresc ca acest subiect să fie dezbătut”, a punctat Wolff.

El adaugă că, „dincolo de simple zvonuri, există o realitate incomodă a anilor ’80 și ’90, o perioadă în care puterea, banii și abuzul se intersectau într-un mod periculos”.

Privind în perspectivă, Michael Wolff consideră că mandatul lui Trump va lăsa o amprentă profundă asupra scenei politice americane.

„Este un personaj care nu poate fi înlocuit. Când el nu va mai fi în prim-plan, se va închide un întreg capitol din istoria Americii”, concluzionează autorul.