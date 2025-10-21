Personalul străin al ONU este izolat în Yemen

El a spus că personalul este acum liber să se deplaseze în complex și a ținut legătura cu familiile lor și cu agențiile ONU, adăugând: „Sperăm că vor fi liberi să părăsească complexul cât mai curând posibil”, transmite Reuters.

Dujarric a declarat că cinci angajați yemeniți care au fost, de asemenea, reținuți în complex de sâmbătă au fost eliberați.

În plus, alți 53 de angajați ai ONU sunt în continuare deținuți arbitrar de houthi, a spus el, unii din 2021.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a discutat luni cu miniștrii de externe ai Arabiei Saudite, Iranului și Omanului despre arestări, a declarat Dujarric.

Houthii, aliniați cu Iranul, controlează cea mai mare parte a Yemenului, inclusiv capitala Sanaa, de la preluarea puterii în 2014.

Națiunile Unite au respins în repetate rânduri acuzațiile houthi conform cărora personalul ONU sau operațiunile ONU din Yemen ar fi fost implicate în spionaj. Săptămâna trecută, Dujarric a descris acuzațiile ca fiind „extrem de îngrijorătoare”.